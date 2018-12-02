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Genç kızı taciz edip kaçırmaya çalışan 2 zanlı adliyeye sevk edildi

Sivas’ta sosyal medya üzerinden cinsel içerikli mesajlar gönderip taciz ettikleri genç kızı araba ile sürükleyip kaçırmaya çalışan 2 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Sivas'ta sosyal medya üzerinden cinsel içerikli mesajlar gönderip taciz ettikleri genç kızı araba ile sürükleyip kaçırmaya çalışan 2 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Olay, dün Mevlana Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sivas'ta bir mağazada satış elemanı olarak çalışan E.P.'ye T.D. isimli şahıs sosyal medya üzerinden cinsel içerikli fotoğraflar gönderip taciz etti. Bunun üzerine E.P., Alibaba Şehit Rüstem Demirbaş Polis Merkezi Amirliğine şikayette bulundu. Polis, şüpheliyi yakalamak genç kıza buluşma teklifini kabul etmesini söyledi. Genç kızla beraber buluşma noktasına gelen polis ekiplerini karşısında gören T.D. ve yanında bulunan arkadaşı Y.E. otomobilin kapısını kilitledi. Bu sırada Y.E., otomobilin yanında bulunan E.P.'yi kolundan tutarak otomobil ile sürüklemeye başladı. Polis ekipleri genç kızı kurtarırken, şüpheliler kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamacanın ardından şüpheliler yakalandı.



9 adet suç kaydı çıktı


Yakalandıktan sonra karakola götürülen şüpheli T.D.'nin yapılan incelemesinde biri cinsel taciz olmak üzere 9 adet suç kaydı olduğu tespit edildi. Şüpheli hakkında 15 gün önce de başka birine cinsel tacizde bulunmaktan işlem yapıldığı öğrenildi. Diğer şüpheli Y.E.'nin de yapılan incelemede 2 adet suç kaydının olduğu ortaya çıktı. Şüpheliler, karakoldaki işlemlerinin ardından 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma', 'tehdit' ve 'cinsel taciz' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

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