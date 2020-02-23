Genç muhtardan alkışlanacak hareket

Türkiye'nin en genç muhtarlarından 21 yaşındaki Hacı Ömer Gökçe, mahallesindeki tek kahvehanenin de kapanmasını fırsata dönüştürüp, mahalle muhtarlığını gençlerin faydalı vakit geçirebilecekleri bir alana dönüştürdü.

Sivas'ın Altınyayla ilçesinde 20 yaşında Güzeloğlan Mahallesi muhtarı seçilen Hacı Ömer Gökçe, icraatları ile adından söz ettiriyor. Türkiye'nin en genç muhtarları arasında bulunan Gökçe, mahallelerindeki tek kahvehanenin de kapanmasını güzel bir fırsata dönüştürdü. Mahallenin gençlerini kötü alışkanlıklardan uzak tutmak isteyen Gökçe, gençlerin çevre mahallelerde bulunan kahvehanelere gitmelerini engellemek için kendi odasına ufak bir kütüphane kurarak gençlerin kitap okuyup, masa tenisi ve satranç gibi oyunlar oynayarak faydalı zamanlar geçirmelerini sağladı. Süper Lig maçlarını da izleyebilecekleri bir oda oluşturan genç muhtar, yardımseverlerden kütüphaneyi büyütüp zenginleştirmek için kitap istedi.

Genç Muhtar Hacı Ömer Gökçe, gençleri olumsuzluklardan uzak tutmayı amaçladığını ifade ederek, "20 yaşında mahalle muhtarı seçildim. Şuan 21 yaşındayım. Vatandaş benim çalışabileceğimi düşündü, sevgimizden beni seçti. 700 metre mezarlık duvarı çevirttirdim. Daha sonra cenaze kılma yerleri yaptırdım. Muhtarlığımızı faaliyete geçirdik. Muhtarlığımızda da ilk önce oturma alanı oluşturduk. Bununla yetinmedik, diğer taraftan da masa tenisimizi kurduk. Yerimiz olmadığından dolayı kendi odamı gençlerin kitap okuması ve satranç oynayabilmesi için ayarladık. Bu şekilde de zamanımızı geçiyoruz. En azından kahvehanelerde durana kadar burada vakit geçiriyoruz. Genç yaşta muhtar olmak güzel bir duygu gerçekten. Sorumluluk isteyen bir duygu. Köyde kahvemiz vardı kapandı. Burayı kullanıyoruz. Gençler kitap okuyor. Fakat kitaplarımızda yetersizlik var. Yardımcı olmak isteyenler varsa yardımcı olurlarsa seviniriz” dedi.