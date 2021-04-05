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Genç yüzücüden büyük başarı

Sivas’ta düzenlenen 11-12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi 1.

Sivas'ta düzenlenen 11-12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi 1. Vize Yüzme Yarışları'nda Ramazan Mert Karatarla 4 madalya kazandı.


Türkiye Yüzme Federasyonu ve Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün 2021 yılı faaliyet programında yer alan 11-12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi 1. vize yüzme yarışları sona erdi. Sivas Olimpik Yüzme Havuzunda yapılan yarışlarına 8 kulüpten 40 sporcu katıldı. Sivas'ın Gürün ilçesinde yaşayan Ramazan Mert Karatarla yarışmada büyük bir başarı gösterdi. Gürün Anadolu Lisesi'nde eğitim gören Karatarla, 50 mt serbest dalında 1'nci, 50 mt sırt üstü dalında 1'nci, 100 mt sırt üstü dalında 1'nci ve100 mt serbest dalında 1'nci oldu. Ramazan Mert Karatarla 3 altın 1 gümüş madalya kazandı. Karatarla, “Öncelikle aileme sonra Mehmet Akif Özelçe antrenörüme emeklerinden dolayı çok teşekkür ederim'' dedi.

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