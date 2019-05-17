Genel Müdürüydü, bakan yardımcısı olarak ziyaret etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcıları Enver İskurt ve Selim Dursun, Türkiye Demiryolu Makineleri Sanayi'ni (TÜDEMSAŞ) ziyaret etti.

TÜDEMSAŞ Genel Müdür Vekili Mehmet Başoğlu, ziyaretçilere TÜDEMSAŞ'ın çalışmaları hakkında bilgi verdi. Başoğlu, “Son yıllarda, dünyadaki gelişmelere bağlı olarak, teknolojik yatırımlar yapıldı. Yeni Nesil Yük Vagonları üretildi. Burada üretilen milli yük vagonu Avrupa demiryollarında yük taşıyor. Diğer vagonlarımız için AR-GE çalışmalarına devam ediliyor.2015-2023 yılları arasında üretilmesi hedeflenen 13 projemiz var.” dedi.

TÜDEMSAŞ anı defterini imzalayan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt, TÜDEMSAŞ gibi önemli bir kurumda bulunmakta son derece mutlu olduğunu ifade edip, “Bugün TÜDEMSAŞ'ta bulunmaktan dolayı ayrı bir memnuniyet içerisinde olmamla birlikte ülkem, milletim adına gurur duyuyorum. Kurulduğu tarihten bugüne kadar geçen süreçte alanında geldiği seviyede büyük aşamalar kaydettiğine şahit oldum. Bundan sonrada günün gelişme, teknolojik yeniliklerle birlikte çok daha ileri seviyelerde olacağına inancım tam” dedi.

Selim Dursun ise, “12 Mayıs 2011'de Genel Müdür olarak göreve başladığım TÜDEMSAŞ'ı bugün ki ziyaretim o ilk gün yaşadığım heyecanı tekrar yaşattı. Başta Genel Müdürümüz Mehmet Başoğlu ve tüm mesai arkadaşlarımıza Sivas'ımız için bir değer olan Atölye'yi daha güzel noktalara taşımaya yönelik çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum” dedi.

Heyet; Vagon Üretim Fabrikası, Vagon Onarım Fabrikası, Kaynak Eğitim Merkezi ve AR-GE biriminde incelemelerde bulundu. Gezi sonrası Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcıları Enver İskurt ,TÜDEMSAŞ bünyesinde bulunan Kaynak Eğitim Merkezi'nde bulunan Kaynak Simülatöründe kaynak yaptı.