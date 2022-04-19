Genital estetik farkındalığı arttı

Dr.Kerime Nazlı Salihoğlu kadının güzelliğini bir bütün olarak gördüğünü ve bu nedenle her geçen gün genital estetik farkındalığının arttığını söyledi.

Medicana Sivas Hastanesi Dr.Kerime Nazlı Salihoğlu, Kadınların, fiziksel görünüşlerini, cinselliklerinin ayrılmaz bir bileşeni olarak algıladıklarını belirtip, “Erken yaştan başlayarak, sosyal çekiciliğin yapılarını içselleştirirler ve genital estetik bu süreçte en önemli faktörlerden biridir. Genital bölgesinin estetik olarak düzgün olması, kadının kendine olan güvenini artırıyor, karşı cinsle ilişkisinde kendisini daha mutlu hissetmesini sağlıyor. Kadın genital bölgesi; ‘büyük dudaklar, küçük dudaklar, vajen, klitoris, hymen, mons pubis'ten oluşur. Genital bölgeyi oluşturan bu bölümlerde yaşanan deformiteler, doğumlara bağlı idrar torbasında sarkma, gevşeklik, bollaşma ya da doğuştan küçük dudaklarda büyüklük, sarkıklık, renk koyuluğu, asimetri, buruşukluk olabilir. İç dudaklardaki bu sarkma, kişide tekrarlayan enfeksiyonlara yol açabilir ya da yine iç dudakların normalden uzun ve kabarık, büyük olması, dar pantolon giymede, ilişkide zorlanmaya sebebiyet verebilir. Gebeliğe bağlı hormonların etkisi ile genital bölgede koyulaşma, kararma olabilir. Büyük dudaklarda kırışıklık, zayıflığa bağlı çökmeler izlenebilir. Peki, neler yapıyoruz genital estetik operasyonlar için? İç ve dış dudak ameliyatları, vajinoplasti (vajina daraltma), hymenal operasyonlar, klitoris ve klitoral hood operasyonları, perine estetiği (perinoplasti) ameliyatları uyguluyoruz.” Dedi.

Kendini güzel bulmayan kadının psikolojisi bozuluyor

Genital estetik ameliyatlarında hastaların iyi değerlendirilmesini söyleyen Op.Dr.Kerime Nazlı Salihoğlu “Hastalarmız kendilerini nasıl hissediyorsa, bunu bizimle rahatlıkla paylaşmalılar. Ne var ki günümüzde kadınların önemli bir kısmı estetik kaygılarının farkında olmalarına rağmen, bunları rahatlıkla ifade etmemekte, kendini rahatça ifade edemediği için yalnız başına çözüm aramakta ve ciddi anlamda stres yaşamaktadır. Yaşadıkları durum, psikoloijik olarak onları çok etkiliyor. Güzel bir anamnez alıp, bu durumun hastayı ne kadar etkilediğini değerlendiriyorum. Çünkü kendini güzel bulmayan kadının psikolojisi olumsuz yönde etkileniyor, kendine güveni azalıyor, aynalara küsüyor ve karşı cinsle olan ilişkisinde bazı sorunlar yaşayabiliyor. “ dedi.

Farkındalık arttı

Son yıllarda estetik operasyon sayılarında ciddi artış olduğunu söyleyen Medicana Sivas Hastanesi Dr.Kerime Nazlı Salihoğlu “Kadınlarımız görselliğe ve estetiğe önem verip, güzelliğin bir bütün olması gerektiğini düşünüp, nasıl diğer estetik operasyonları istiyorlarsa, genital estetiğin de farkındalığı başladı. Günümüzde iletişimin artması, sosyal medyanın da etkisiyle, kadınlar büyük oranda estetik kaygılar gütmekte ve bunun için çare aramaktadırlar. Bu yönde polikliniğimize başvuran hasta sayısı artmıştır.” Dedi.

Operasyon sonrası ağrı hissedilmiyor

Op.Dr.Salihoğlu “Operasyonlar genellikle anestezi altında yapılıyor. Yapılan işlemler oldukça konforludur. Hasta operasyon sonrası ağrı hissetmez, aynı gün ayağa kalkıp, sosyal hayatına dönebilir. Hastanın durumuna göre ve yapılan operasyona bağlı bir gece hastanede kalması gerekebilir. Kozmetik jinekolojık ameliyatlar deneyimli ellerce yapıldığında komplikasyon oranı son derece az, sonuçları da hem estetik açıdan hem de işlevsel açıdan hasta memnuniyeti yönünden yüksektir. Genital estetik operasyonlarından en sık yaptığımız labioplasti vajinoplasti hymenoplastidir. Bu operasyonlar sonrası, özellikle vajinoplasti sonrası, hastamıza normal doğum yapmaması yönünde uyarıda bulunuyorum, ancak diğer operasyonlar sonrası eski hayatına dönerek işlem yapılmamış gibi hayatlarına devam edebilirler. Operasyon, doğru teknik ve uygun materyal ile yapıldığında hastada dikiş izi kalmaz. Tam iyileşme 10-15 gün arasında değişir, ama tam iyileşme süresi kişisel ve değişkendir. Özellikle ilk hafta yara yerinin temiz kalması, hijyene dikkat edilmesi çok önemlidir. Bu süreçte ağır egzersizten, denize-havuza girmekten kaçınmaları gerekir. Yaklaşık 4 hafta sonra cinsel hayatlarına dönebilirler.” dedi.