Genital hastalıklar cerrahi müdahale ile çözüm buluyor

Genital estetik problemlerin cerrahi ve medikal işlemlerle çözüme kavuşturulduğunu ifade eden Op. Dr. Merve Vural Yalman, “Kadınlar zaman içerisinde genital bölgelerinde olumsuz değişiklikler yaşamaktadır. Bu değişiklikler ileri yaş, çok sayıda zor doğum, doğum sırasında oluşan yırtıkların düzgün iyileşmemesi, menopoz gibi durumlar ve bunlara bağlı olarak gelişen estetik bozulmalardır. Bu bozukluklar; dış dudaklarda büyüme, asimetri, dış genitalde kararma, vajinal genişleme, günlük hayatta ve ilişki sırasında vajinal gaz çıkarma, tekrarlayan vajinal enfeksiyonlar, ilişki sırasında ağrı, orgazm zorluğu, menopoz döneminde sıklıkla görülen yanma ve batma hissi ile kendini gösteren vajinal kuruluk gibi problemlerin yanı sıra özgüven kaybı, kendini yetersiz hissetme, utanma, duygusal ve cinsel ilişkiden kaçınma, evlilikte olumsuz etkilenme gibi psikolojik sorunlara da neden olmaktadır” dedi.

“Genital estetik kadının sosyal ve cinsel yaşamını olumlu yönde etkilemektedir”

Uygulanan işlem sonrasında hastaların ertesi gün sosyal hayatlarında döndüğünü ifade eden Op. Dr. Merve Vural Yalman, “İleri ve hızlı tıbbi uygulama sonrası alınan sonuçlar yüz güldürücü olup hastaların beklentilerini karşılamaktadır. Genital estetik uygulamaları kadın sosyal ve cinsel yaşamını olumlu yönde etkilemektedir. Giderilen estetik problemler sonrasında kadınlar daha önce tercih edemediği tayt, mayo, bikini, iç çamaşırı gibi kıyafetleri rahatlıkla giyebilir. Kendisinin ve eşinin cinsel hayatında görülen ilişki sırasında ağrı, zevk alamama gibi sorunlar büyük ölçüde düzelir. Genital estetik uygulamaları sonrası hastalar genellikle ertesi gün sosyal hayatlarına dönebilmektedir. İşlemlerimiz SGK dahilinde karşılanmadığı için ücretli olarak yapılmaktadır. Ne yazık ki çoğu kadın, tabu haline dönüşmüş bu sorunların bir çözümünün olmadığını düşünerek hekime başvurmamaktadır. Günümüzde genital estetik problemler; vajinoplasti (vajinal daraltma), labioplasti (dış dudak estetiği), perinoplasti, hudoplasti (klitoris estetiği), PRP uygulamaları, mezoterapi, dolgu, dış genital beyazlatma gibi cerrahi ve medikal işlemlerle çözüme kavuşturulmaktadır” diye konuştu.