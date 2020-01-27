Genlik kampı sona erdi

İl Müftülüğü Gençlik Merkezinde yapılan programda gençler “Değerler Eğitimi” kapsamında sahabelerin hayatlarını öğrendi. Kamp kapsamında el sanatları başta olmak üzere birçok etkinlik de gerçekleştirildi.

Etkinliğin son gününde gençlerle bir araya gelen Sivas İl Müftüsü Yusuf Akkuş, Müftülük Gençlik Merkezinin her zaman gençlerin hizmetinde olduğunu ifade ederek, “Hayatınızın en önemli ve verimli bu zamanını çok iyi değerlendirmelisiniz. İnsan geleceğini bu dönemde kazanır. Bu dönemleriniz ne kadar verimli olursa fizyolojik, ruhsal, duygusal, eğitim ve öğretim, edep ve ahlak, kültür ve alışkanlık bakımından gelişim, değişim ve etkileşim gibi kazanımlar o kadar verimli olacaktır” dedi.

50 öğrencinin katıldığı ve 3 gün süren gençlik kampının sonunda öğrenciler Müftü Akkuş'a teşekkür ederek etti.