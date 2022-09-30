Geri dönüşüm tesisinde korkutan yangın

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde geri dönüşüm tesisinde çıkan yangında bir araç kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde Hüseyin Bilgi'ye ait geri dönüşüm tesisinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. O sırada evinde uyuyan Bilgi, patlama sesini duyarak uyandı. Tesisin yandığını gören Bilgi, durumu hemen Şarkışla Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler yangını söndürdü. Yangında bir araç kullanılamaz hale geldi.

Geri dönüşüm tesisinin sahibi Hüseyin Bilgi, “Geri dönüşüm işiyle uğraşıyorum. İki aylık oğlum var. Onun ve patlama sesiyle uyandım. Dükkanımın ve aracımın yandığını gördüm. Hemen aşağı indik” dedi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.