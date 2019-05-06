Geri dönüşüme böyle dikkat çektiler

Sivas'ın Kangal ilçesinde ilkokul öğrencileri, geri dönüşüme dikkat çekmek için atık malzemelerden yaptıkları elbiseleri düzenledikleri defilede sergiledi.

Sivas'ın Kangal ilçesi Şehit Oğuz Özgür Çevik ilkoklu 2-A sınıfı öğretmeni Elif Kızılkaya öncülüğünde öğrenciler, geri dönüşüme dikkat çekmek için atıl malzemelerde elbiseler dikti. Öğrenciler bu elbiseleri düzenledikleri defile ile kendi üzerlerinde sergilediler.