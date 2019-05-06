Geri dönüşüme böyle dikkat çektiler

Sivas’ın Kangal ilçesinde ilkokul öğrencileri, geri dönüşüme dikkat çekmek için atık malzemelerden yaptıkları elbiseleri düzenledikleri defilede sergiledi.
Sivas'ın Kangal ilçesinde ilkokul öğrencileri, geri dönüşüme dikkat çekmek için atık malzemelerden yaptıkları elbiseleri düzenledikleri defilede sergiledi.
Sivas'ın Kangal ilçesi Şehit Oğuz Özgür Çevik ilkoklu 2-A sınıfı öğretmeni Elif Kızılkaya öncülüğünde öğrenciler, geri dönüşüme dikkat çekmek için atıl malzemelerde elbiseler dikti. Öğrenciler bu elbiseleri düzenledikleri defile ile kendi üzerlerinde sergilediler.