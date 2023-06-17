Geri dönüşümün önemi anlatıldı

Sivas İl Müftülüğü, "Her Ay Bir Konu Bir Konuk Projesi" ile Kur'an kursu öğrencilerine yönelik seminerler düzenliyor.

Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Kur'an kurslarında eğitim gören öğrencilerin bireysel, toplumsal, dini ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen seminer programının bu ayki konuğu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Mustafa Doğan oldu.

Sivas Abdulvehhabi Gazi Yatılı Kız Kur'an Kursunda yapılan programa konuk olan İl Müdürü Doğan, öğrencilere sıfır atık ve geri dönüşüm konularında sunum gerçekleştirdi.

Programa İl Müftü Yardımcısı Ünal Tan, kurs yöneticisi Hatice Akbulut, Kur'an kursu öğreticileri de katıldı.