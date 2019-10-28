İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Geziye çıkmıştı ölü bulundu

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde geçtiğimiz gün kırsalda gezmek için evinden ayrılıp geri dönmeyen şahıs, ölü bulundu.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde geçtiğimiz gün kırsalda gezmek için evinden ayrılıp geri dönmeyen şahıs, ölü bulundu.


Edinilen bilgiye göre, Şarkışla ilçesinde geçtiğimiz kırsalda gezmek üzere evinden ayrılan 63 yaşındaki Kemal Kılıç geri dönmedi. Geri dönmemesi üzerine yakınları durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ve AFAD ekipleri tarafından başlatılan arama çalışmasında aracı Samankaya köyüne 3 kilometre mesafede bulundu. Köy civarında yoğunlaştırılan arama çalışmaları sabah saatlerine kadar sürdü. Kılıç, sabah saatlerinde kayalıklarda ölü olarak bulundu. Kılıç'ın dengesini kaybederek kayalıklardan düştüğü tahmin ediliyor. Kılıç'ın Almanya'da yaşadığı tatil için memleketi Sivas'a geldiği ve önümüzdeki günlerde Almanya'ya geri dönüş hazırlığında olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.