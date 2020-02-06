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Gıda bankasına hingel bağışlandı

İhtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Sivas Belediyesi Bünyesinde ki Hayat Ağacı Derneği Gıda Bankasına hingel bağışlandı.


Sivas'ta gıda sektörü üzerine faaliyet gösteren bir firma, Hayat Ağacı Derneği'ne bin paket Patatesli Hingel bağışladı. Sivas'a özgü geleneksel yemek çeşitlerinden biri olan Patatesli Hingel, 500'er gram paketler halinde Hayat Ağacı Derneği'ne teslim edildi.


Gıda Bankasında bulunan soğuk deposunda muhafaza edilerek, Hayat Ağacı Derneği'nden yardım almaya uygun görülen ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak.

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