“Gıda Kaynaklı Tehlikelere Dikkat” konferansı düzenlendi

MYO Müdürü Prof. Dr. Nevcihan Gürsoy'un konuşmacı olduğu, Suşehri Öğretmenevi Konferans Salonu'nda düzenlenen konferansa Suşehri İlçe Emniyet Müdürü Erkin Kürk, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Prof. Dr. Gürsoy gıda kaynaklı tehlikelere dikkat çekerek, “Son yıllarda gıda üretim, işleme ve tüketim sürecinde yaşanılan değişiklikler gıda zincirindeki uygulama aşamalarının uzamasına neden olmaktadır. Bu durum gıdalarda daha önce var olan tehlikelerin şiddetinin artmasına veya daha önce var olmayan yeni tehlikelerin ortaya çıkmasına neden olmaktadır.” İfadelerini kullandı.

Gıda kaynaklı tehlikelerin nasıl önlenebileceği anlatan Prof. Dr. Gürsoy, “Gıda kaynaklı tehlikelerin önlenmesi, tüm gıda zincirinde yasal limitlerin dikkatle uygulanması, denetlenmesi, daha fazla izlenebilir ve sürdürülebilir gıda üretimi ile mümkün olabilecektir.” Şeklinde konuştu.