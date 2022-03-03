Gıda problemleri ölümcül hastalıklara yol açıyor

Dr. Nevcihan Gürsoy, gıda kaynaklı problemlerin dünyada en fazla ölüme neden olan hastalıklarına yol açtığını söyledi

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı (SKS) tarafından Mühendislik Fakültesi Nanoteknoloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Dr. Nevcihan Gürsoy'un konuşmacı olarak katıldığı “Gıda Kaynaklı Tehlikeler” başlıklı konferans düzenlendi. SCÜ Kültür Merkezi Kadı Burhaneddin Salonu'nda düzenlenen konferansa SKS Daire Başkanı Mustafa Hasbek, SKS şube müdürleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Gıdalarda en fazla sorun olarak biyolojik tehlikelerle karşılaşıldığını anlatan Dr. Gürsoy bu biyolojik tehlikelerden bakteri, küf ve virüsler hakkında bilgi verdi.

“Gıda ve gıda kaynaklı problemler önemsenmiyor”

Dr. Gürsoy, Dünya Sağlık Örgütü 2019 yılı verilerine göre dünyadaki başlıca ölüm nedenlerinin ilk üç sırasında iskemik kalp hastalıkları, inme ve kronik obstrüktif akciğer hastalığının (KOAH) olduğunu belirterek, “ Bu hastalıklara bağlı olarak toplam ölüm sayısının 18 milyon 300 bin. Dünyada en fazla ölüme neden olan bu üç hastalığa bağlı ölüm sayısının toplamından çok daha fazlası gıda kaynaklı sorunlar nedeniyle gerçekleşmektedir. Gıda ve gıda kaynaklı sorunlar ya gerektiği kadar önemsenmemekte ya da çözüm odaklı yaklaşımlar beklenen sonuçları verememektedir” dedi.

“Gıda kaynaklı tehlikeler 3 başlıkta toplanabilir”

Dr. Gürsoy, gıda kaynaklı tehlikeleri genel olarak biyolojik, kimyasal ve fiziksel olarak üç temel başlık altıda değerlendirilebileceğini söyleyerek, “Gıda kaynaklı tehlikeler konusunda var olan yasal uygulamalar güncellenerek gıdanın kullanım koşullarına göre uygulanması halk sağlığı dolayısıyla toplum sağlığı açısından büyük önem arz etmektedir. Gıda kaynaklı tehlikeleri genel olarak biyolojik, kimyasal ve fiziksel olarak üç temel başlık altıda değerlendirmemiz mümkündür. Kimyasal tehlikeler açısından tarım ve veteriner ilaçları ve ilaç kalıntıları ile gıda kaynaklı zehirlenmeler ve hastalıklar ön plana çıkmaktadır. Fiziksel tehlikeler ise genel olarak personel, ekipman ya da çevre kaynaklı nedenlerle ortaya çıkabilmektedir” şeklinde konuştu.

Açıkta satılan meyve sebzelere dikkat

Gürsoy, Kovid-19 virüsünü taşıyan kişilerce gıdalara bulaştırılabileceği konusu üzerinde önemle durulması gerektiğini ifade ederek, “Virüsün gıda yoluyla bulaştığına ve bulaşık gıdaların tüketilmesi sonucunda hastalık yaptığına dair herhangi bir kanıt bulunmamaktadır. Bununla birlikte, gıda üretim zincirinde yer alan ve semptom göstermeden Kovid-19 virüsünü taşıyan kişilerce gıdalara bulaştırılabileceği konusu üzerinde önemle durulmalıdır. Virüsün açıkta satılan meyve, sebze ve diğer gıdalarla taşınmasının mümkün olabileceği göz önüne alınarak gıda hijyeni uygulamaları yeni koşullara uygun olarak düzenlenmeli, uygulanmalıdır ve denetlenmelidir” dedi.