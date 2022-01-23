Girdikleri boruda zehirlenen iki işçiden biri aranıyor

Sivas'ta kaynak yapmak için girdikleri su borusunun içerisisinde sehirlenen iki işçiden biri kurtarılırken diğerinin aranmasına devam ediliyor.

Edinilen bilgiye göre, olay, Sivas'ta Ahmet Turan Gazi Mahallesi Alperenler sitesi yakınlarında Sivas Belediyesi tarafından yürütülen su projesi inşaat alanında meydana geldi. İddiaya göre, taşaron şirkette çalışan iki işçi kaynak yapmak için borulara girdi. Gazdan etkilenen bir işçi borudan çıkmayı başarırken diğer işçiden haber alınamadı. Durumun bildirilmesi üzerine Sivas Belediyesi İtfaiye ekipleri borunun içerisinde olduğu düşünülen Z.F.A'nın (36) kurtarılması için çalışma başlattı.