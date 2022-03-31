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Giresunspor - Sivasspor maçında Arda Kardeşler düdük çalacak

Spor Toto Süper Lig’in 31.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak Giresunspor-Sivasspor maçında hakem Arda Kardeşler görev yapacak.


Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 2 Nisan Cumartesi günü Çotanak Spor Kompleksi'nde saat 13.30'da oynanacak olan Giresunspor - Sivasspor maçının hakemleri açıklandı. TFF'nin resmi sitesinden yapılan duyuruya göre, karşılaşmada Arda Kardeşler düdük çalacak. Kardeşler'in yardımcılıklarını Samet Çiçek ve Murat Tuğberk Curbay yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Oğuzhan Aksu olacak.

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