İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Giresunspor'da Hamidou Traore kırmızı kart gördü

Giresunspor’un futbolcusu Hamidou Traore, Sivasspor maçında rakibine yaptığı müdahale sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

Giresunspor'un futbolcusu Hamidou Traore, Sivasspor maçında rakibine yaptığı müdahale sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. Traore, 13. haftada Yeni Malatya mücadelesinde forma giyemeyecek.


Süper Lig'in 12. haftasında 0-0 beraberlikle sonuçlanan Sivasspor - Giresunspor karşılaşmasının 79. dakikasında Giresunspor'un futbolcusu Hamidou Traore, sarı kart gördü. Daha sonra maçın 88. dakikasında rakibine yaptığı faul sonrası hakem Ümit Öztürk, sarı kartını çıkardı ve Traore ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.


Traore, Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak Yeni Malatya maçında görev alamayacak.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.