Göç yolunda olması gerekiyordu Kızılırmak'ta görüldü

Türkiye'de nadir olarak görülen ve şimdilerde göç yolunda olması gereken kara leylekler Kızılırmak üzerinde görüntülendi.

Tarihi eğri köprü yakınlarında görünen ve bir süre gezinen kara leylekler, daha sonra uçarak bölgeden uzaklaştı. Türkiye'de popülasyonu az olduğu bilinen kara leylekler, düşünülenin aksine nesli tükenmekte olan türler arasında yer almıyor. Ürkek ve tedbirli olan kara leylek bu nedenle nadir olarak görülüyor.