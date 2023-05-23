İhlas Haber Ajansı

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Göçmen leylekler yavrularına yuva olarak yine camiyi seçti

Sivas’ın Gemerek ilçesinde caminin kubbesinin üzerinde yuvan yapan leylekler yavrularıyla beraber görüntülendi.

Sivas'ın Gemerek ilçesinde caminin kubbesinin üzerinde yuvan yapan leylekler yavrularıyla beraber görüntülendi.


Sivas'ın Gemerek ilçesi Yeniçubuk Merkez Caminin kubbesine yuva yapan leylek ailesi dikkat çekiyor. Her yıl havaların ısınmasıyla göç yolculuğuna başlayan leylekler yavrularına yuva olarak caminin kubbesini seçti. Yeniçubuk İlçe merkezinde bulunan merkez caminin kubbesine yuva yapan leylek Çifti caminin ‘Leylekli Cami' olarak anılmasına neden oldu. Yaklaşık 25 yıldır aynı yere gelen farklı leylekler yavrularıyla birlikte drone ile havadan görüntülendi.



“Fotoğrafını çekenlerde oluyor”


Yeniçubuk Merkez Cami Müezzini Ersin Durmuş, leylekleri görenlerin fotoğraf çektiğini ifade ederek, “20-25 yıldır camimizin misafirlerinden baharın müjdecisi göçmen kuşlarımızdan leyleklerimiz geldiler. Yuva yaptılar yumurtaladılar ve yavru çıkarttılar. Bunu her zaman gözetliyoruz. Bu senede geldiler. Camimizin kubbe tarafında yuvaları mevcut. Soranlar, takip edenler oluyor. Fotoğrafını çekenlerde oluyor” dedi.

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