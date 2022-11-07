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Göçmenleri taşıyan otobüs devrildi, çok sayıda ölü ve yaralı var

Sivas’ta düzensiz göçmenleri taşıyan bir otobüs devrildi, kazada çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bilgisi var.

Sivas'ta düzensiz göçmenleri taşıyan bir otobüs devrildi, kazada çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bilgisi var.


Edinilen bilgiye göre olay Malatya-Kayseri Kara Yolu, Sivas'ın Gürün ilçesi, Mazıkıran mevkiinde gerçekleşti. Kazada içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu bir otobüs devrildi. Olay yerine çok sayıda kurtarma ekibi yönlendirildi. Çok sayıda ölü ve yaralı olmasından endişe ediliyor.

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