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Göçmenleri taşıyan otobüs devrildi ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü çok sayıda kişi yaralandı

Sivas’ta düzensiz göçmenleri taşıyan bir otobüs devrildi, ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü çok sayıda kişi yaralandı.

Sivas'ta düzensiz göçmenleri taşıyan bir otobüs devrildi, ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü çok sayıda kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre olay Malatya -Kayseri Karayolu Sivas'ın Gürün ilçesi Mazıkıran mevkiinde gerçekleşti. İstanbul'da yakalanan 38 düzensiz göçmeni Diyarbakır'da bulunan göç idaresine götüren otobüs devrildi. İlk belirlemelere göre 3 kişi ölürken çok sayıda kişi yaralandı. Otobüsün altında kalanlar olduğu düşünülüyor. Yaralı sayasının artmasından endişe ediliyor. Aynı zamanda araçta bulunan beş jandarma personelinden birinin de yaralı olduğu belirtildi.

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