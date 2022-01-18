Gökmedrese eski hüviyetine kavuşuyor

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) ve Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğü arasında Gökmedrese'de eğitim ve kültür alanına yönelik çalışmalar yapılması için iş birliği protokolü imzalandı.

SCÜ İlahiyat Fakültesi ve Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğünün birlikte yürüttüğü çalışma ile geçmişte Sivas'ın eğitim ve kültür hayatına önemli katkıları olan Gökmedrese eski kimliğine kavuşacak. Rektörlük makamında düzenlenen imza törenine SCÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız ve Sivas Vakıflar Bölge Müdürü Cemal Karaca katıldı.

İmza töreninin ardından bir konuşma gerçekleştiren Rektör Yıldız SCÜ'nün Sivas'ın en önemli marka değerleri arasında yer aldığını hatırlatarak, “Medreseler Sivas'ın eğitim ve kültür hazineleridir. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından şehrimizin tarihî değerleri arasında yer alan ve restorasyonu tamamlanan Gökmedrese'de çeşitli faaliyetler düzenleyeceğiz. Protokol neticesinde hem üniversite-şehir iş birliğinin en güzel örneklerinden birisi hayata geçmiş olacak hem de Gökmedrese eski hüviyetine kavuşmuş olacak. Desteklerini esirgemeyen Vakıflar Bölge Müdürümüz Cemal Karaca'ya teşekkür ediyorum” dedi.

Vakıflar Bölge Müdürü Karaca ise “Üniversite-şehir iş birliğine yönelik güzel bir çalışmaya imza atıyoruz. Sivas tarihî, kültürel, eğitim alanlarında Anadolu'nun en önde gelen şehirlerinden biridir. Üniversitemiz tarafından Gökmedrese'de güzel işler yapılacak. Rektörümüz Prof. Dr. Alim Yıldız başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Protokol kapsamında Gökmedrese'de; İslam Düşünce Dersleri, Mûsîkî Dinletisi, İrfan Meclisi, Hat Kursu, Kelam Sohbetleri, Masal ve Destan Anlatısı, Mani Atışmaları, Ebru Kursu, Tezhip Kursu, Şehre Dair Sohbetler, Fıkıh Sohbetleri, İlahi Dinletisi, Vakıf Kültürü Sohbetleri gibi etkinlikler düzenlenecek.