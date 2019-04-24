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Gökyüzü uçurtmalarla renklendi

Sivas’ın Zara ilçesinde İlçe Kaymakamlığı tarafından düzenlenen uçurtma şenliğinde gökyüzü uçurtmalarla renklendi.

Sivas'ın Zara ilçesinde İlçe Kaymakamlığı tarafından düzenlenen uçurtma şenliğinde gökyüzü uçurtmalarla renklendi.


23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısı ile Zara Kaymakamlığı tarafın Korgeneral Ahmet Başyurt stadyumunda düzenlenen Uçurtma Şenliğine İlçe Kaymakamı Sayın, çok sayıda çocuk ve aileleri katıldı. Şenlikte ayrıca kaymakamlık tarafından çocuklara uçurtma dağıtıldı. Havanın soğuk olmasına rağmen katılımın yoğun olduğu şenlikte gökyüzü uçurtmalarla renklendirildi.

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