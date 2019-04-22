Gölbaşı görev yerinde anıldı

Haydar Gölbaşı, vefatının yıl dönümünde görev yerinde anıldı.

Geçtiğimiz yıl evinde geçirdiği rahatsızlık neticesinde hayatını kaybeden Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Büro ve Sekreterlik Bölüm Başkanı Öğretim Üyesi Dr. Haydar Gölbaşı görev yerinde seneyi devriyesinde anıldı.

Anma merasimine Cumhuriyet Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Fatma Derya Biçer, müdür yardımcıları, Genel Sekreter Yardımcısı Alper Duran, mesai arkadaşları, sevenleri ve öğrenciler katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan anma töreninde duygusal anlar yaşandı. Yapılan duaların ardından Prof. Dr. Öznur Gölbaşı katılanlara lokma ikram etti.