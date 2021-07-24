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Gölde müsilajı andıran görüntü

Sivas’ta bulunan Ağ gölde oluşan müsilajı andıran görüntüler dikkat çekti.

Sivas'ta bulunan Ağ gölde oluşan müsilajı andıran görüntüler dikkat çekti.


Sivas'ın Zara ilçesinin simgelerinden olan Canova göllerinden Ağ göl, yüzeyinde oluşan ve müsilajı andıran görüntü ile dikkat çekiyor. Canova köyü sınırları içerisindeki gölde henüz tespit edilemeyen bir nedenle oluşan yosunlaşma, gölün yüzeyini kaplayan geniş bir halka oluşturdu. Yoğun tabakasının göl yüzeyinde oluşturduğu halka göle ilginç bir görünüm kattı. Bu ilginç doğa olayı havadan da görüntülendi.

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