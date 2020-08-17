İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gölova ilçesinde ormanlık alanlarda da mangal, semaver ve ateş yakmak yasaklandı

Sivas’ın Gölova ilçesinde 1 mesire alanı hariç bütün ormanlık alanlarda mangal, semaver ve ateş yakmak yasaklandı.

Sivas'ın Gölova ilçesinde 1 mesire alanı hariç bütün ormanlık alanlarda mangal, semaver ve ateş yakmak yasaklandı.


Konuyla ilgili Gölova Kaymakamlığından yapılan sosyal medya paylaşımında, “Sivas İli Gölova İlçesi Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu toplanarak kararlar aldı. Bu kararlar neticesinde; İlçemiz Canköy Mesire Alanı


haricindeki bütün ormanlık alanlarda; mangal, semaver ve ateş yakmak yasaklanmıştır“ ifadeleri kullanıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.