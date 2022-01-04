Gölova'ya 5 milyon 600 bin TL yatırım

İlçede Özel İdare ve KÖYDES programları doğrultusunda 39.7 kilometre yolda asfalt iyileştirme çalışması, 11.6 kilometre yolda onarım ile stabilize çalışması yürütülürken 2 adet menfezin yapımı da gerçekleştirildi. Gölova ilçesinde 4 adet de içme suyu projesi hayata geçirildi.

Okul onarımları yapıldı

Öte yandan yandan, Gölova ilçesinde 2021 yılı yatırım programı doğrultusunda; okul onarımları ile yeni okul yapımı için 4 milyon 84 bin TL harcama yapıldı. 2021 yılında Gölova ilçesinde; Sivas İl Özel İdaresi tarafından alt yapıya 1 milyon 512 bin TL, diğer işlere ise 4 milyon 84 bin TL olmak üzere, Gölova ilçesine toplam 5 milyon 600 bin TL harcama yapıldı.