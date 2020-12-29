Gönül yapmak için sıcak aç dağıtıyor

Altınyayla kaymakamlığı ilçe genelinde ikamet eden ilgiye hasret yaşlılara, zorlu kış şartlarının olumsuzluklarını hissettirmemek için hazırlanan “Gönülleri Yapmaya Geldik” projesi kapsamında sıcak yemek yardımı yapıyor.

Proje hakkında açıklama yapan Kaymakam Akköz “Bugünleri bizlere miras bırakan yaşlılarımıza yönelik devletin şefkatli elinin her daim yanlarında olduğunu hissettirmek amacıyla; haftanın her günü üç öğün olarak yapılan yemek yardımının dağıtımını yerinde kontrol edip sıkıntılarını dinledik kaymakamlık olarak her zaman yanlarında olduğunu ifade ederek hayır dualarını aldık” dedi