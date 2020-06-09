Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Yusuf Büyük, Sivas İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı ile birlikte Sivas Olgunlaşma Enstitüsü'nü ziyaret etti.

Enstitü Müdürü Aysel Şenlen'den kurumda yürütülen faaliyetler hakkında bilgi alan Büyük, Savaşçı ile birlikte maske üretim atölyelerinde incelemelerde bulundu.

Koronavirüs salgını sürecinde gönüllü öğretmen ve usta öğreticilerin maske üretimi yaparak önemli bir sorumluluk üstlendiğini belirten Büyük, Sivas Olgunlaşma Enstitüsü'nün, gerek sağlık çalışanlarına gerekse eğitim camiasına önemli bir katkı sağladığını söyledi.

Genel Müdür Büyük, "Gerçekten sizlerle gurur duyuyorum. Bu süreçte öğretmenlerimiz ve usta öğreticilerimiz gönüllü olarak fedakarca görev aldılar. Tüm dünya maske konusunda sıkıntı yaşarken ülkemizin bu konuda hem kendi kendine yetmesi hem de başka ülkelere yardım elini uzatmasında sizlerin bu fedakarlığının payı var. Bu çalışmalarda görev alan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

Genel Müdür Büyük, Sivas Olgunlaşma Enstitüsü'nün ardından Sivas Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu'nu ziyaret etti. Savaşçı ile birlikte merkez binasında incelemelerde bulunan Büyük, kurum çalışmaları hakkında ilgililerden bilgi aldı.

Atölye ve derslikleri gezerek eğitim ve üretim alanlarını yerinde inceleyen Büyük, kurum personeli ve usta öğreticilerle de sohbet etti.

Koronavirüs salgını sürecinde maske üretimi yaparak büyük bir hizmete imza atan usta öğreticilere teşekkür eden Genel Müdür Büyük, “Bu süreçte gönüllü olarak görev alarak gerçekten gönüllerimizi fethettiniz. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.