Programa Okul Müdürü Bahadır Çetin, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından başlayan programda konuşan Müftü Akkuş, öğrencilerin Mevlid-i Nebi Haftasını tebrik etti.

Akkuş; “Bin 450 yıl önce doğan bir güneş hamdolsun hala gönüllerimizi sevinçle dolduruyor. Diyanet İşleri Başkanlığımız bu yıl ki Peygamberimizin hicri doğum yılı yani Mevlidi-i Nebi Haftası temasını ‘Peygamber Efendimiz ve Vefa Toplumu' olarak belirledi. O'nun vefası, varlıkta da yoklukta da aynıydı ve sadece inananları değil inanmayanları da etkisi altına almıştır. Peygamber Efendimize vefa örneği göstererek İslam'ı kabul eden en yakın arkadaşı Hz. Ebubekir, Mus'ab Bin Umeyr, kızı Hz. Fatıma ve İslam ile müşerref olan sahabeler her zaman Peygamberimizin davasında yanında olarak büyük bir vefa örneği göstermişlerdir. Sizler de birer Fatımalar ve Mus'ab Bin Umeyrlersiniz” dedi.

“Vefalı gençler, imam hatip demek, önder demektir” diyen Akkuş, “Bizim sizlere her zaman ihtiyacımız var. Herkes size gıpta ile bakıyor. Dünyanın en değerli ve en güzel insanları sizlersiniz. Sizler bizim hazinelerimizsiniz” ifadelerini kullandı.