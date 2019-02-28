Gören bir daha baktı

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Sivas’ta Yeşilay Haftası dolayısı ile trafikteki sinyalizasyon lambaları “yeşil ay” olarak yandıSivas Belediyesi 1-7 Mart Yeşilay Haftası münasebetiyle sinyalizasyon lambalarının da bulunan araçlar için ‘geç’ anlamına gelen yeşil lambalar, Yeşilay Derneği’nin logosu olan Yeşil ay şeklinde yanmasını sağladı.

Sivas'ta Yeşilay Haftası dolayısı ile trafikteki sinyalizasyon lambaları “yeşil ay” olarak yandı


Sivas Belediyesi 1-7 Mart Yeşilay Haftası münasebetiyle sinyalizasyon lambalarının da bulunan araçlar için ‘geç' anlamına gelen yeşil lambalar, Yeşilay Derneği'nin logosu olan Yeşil ay şeklinde yanmasını sağladı.


Hafta boyunca Sivas'ta bulunan tüm kavşak noktalarında sinyalizasyon lambaları yeşil ay şeklinde yanacak.

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