Gören herkes bu köyde mülk sahibi olmak istiyor

Villa kentleri andıran Sivas'ın Pusat köyü, kışın baraj manzarası ve görüntüsüyle adeta mest ederken, köye gelenler muhtardan satın almak için arsa istiyor.

Hafik ilçesinde uzaklığı 17 kilometre olan Pusat köyü, yazın ayrı kışın ayrı bir güzel. Pusat ve Özen köyleri arasında yapılan Pusat-Özen Barajı 2009 yılından itibaren su tutmaya başladı. Barajın su tutması ile birlikte Pusat köyü sular altında kaldı. Köy hakim bir tepeye taşınarak yeniden kuruldu. Köyün aşağısında kalan baraj köye müthiş bir manzara katarak tatil köylerini aratmadı. Köy muhtarı Ali Danagöz, köye gelen vatandaşların hayran kaldıklarını, kendisinden ev yeri için arsa istediklerini söyledi.

“Kışın İstanbul'a gidiyorlar, yazın tatil için geri geliyorlar”

Köy Muhtarı Ali Danagöz, köy nüfusunun kışın 20 yazın iste 500'e çıktığını belirterek, “Bizim köyümüz yeni olduğu için planlı, projeli. Kuramızı çektik herkes arsasını belirledi, kendi kafasına göre güzelce binasını yaptı. Baraj manzaralı, gelenler hayran kalıyor. Hatta gelenler muhtarım bize de bir ev yeri verinde bizde burada ev yapalım diyorlar. Tatil köyü gibi ekme yok, biçme yok. Evlerimiz önünde bahçemiz var, onların yeşilliği de bize yetiyor. Domates, biber, maydanoz gibi şeyler yapıyoruz. Kışın böyle manzarası var, yazın da her taraf yemyeşil oluyor çiçek kokusuyla çok güzel oluyor. Kışın 15-20 nüfus anca oluyor, yazın 300-500 nüfus oluyor. Kışın İstanbul'a gidiyorlar. Yazın tatil için geliyorlar oturuyorlar, güzün soba yakmamak için gidiyorlar” dedi.