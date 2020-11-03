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Görenler gözlerine inanamadı

Karayolunda çekicilerle taşınan 100 metre uzunluğundaki RES kanatlarını görenler gözlerine inanamadı.


Kayseri'den Elazığ'a gönderilen her biri 100 metre uzunluğundaki Rüzgar Enerjisi Santrali kanatları Sivas'ın Gürün ilçesinde şaşkınlığa neden oldu. Çekicilerin yardımı ile taşınan dev kanatlar, ilçe halkı tarafından meraklı gözlerle izlendi. Meraklı vatandaşlar trafikte alışık olmadıkları bu görüntüleri cep telefonlarının kameraları ile kayıt altına aldı. Her biri 100 metre uzunluğundaki kanatları kadraja sığdırmak ise hiçte kolay değildi.

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