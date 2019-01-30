Görme engelli öğretmenden Başkan Aydın'a teşekkür

Görme engelli öğretmen Selman Devecioğlu ve beraberindeki heyet Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette konuşan öğretmen Selman Devecioğlu,"Engellilere yönelik Sivas Belediyesi'nin birçok hizmeti oldu. Bizim derneklerimiz sadece ziyaret edilen bir durumdayken, bugün engellilere yönelik üretim alanlarına dönüştü. Bu değişimde emeğiniz çok. Bir dönem Ankara'da yaşadım. Sivas engellilere yönelik faaliyetler başta olmak üzere her konuda Ankara ile yarışır konuma geldi. Ankara için Melih Gökçek ne kadar önemliyse Sivas için Sami Aydın o kadar önemli. Bu çalışmalarınız için size teşekkür ediyoruz." dedi.

Başkan Aydın ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek,"Bizler engelli derneklerinin sadece çay kahve içilen alanlar olmasını istemedik. Bu konuda sizlerle birlikte çeşitli faaliyetler yaptık. Engelli vatandaşlarımızın bilgisayar kursu almaları, Kur'an-ı Kerim öğrenmeleri, meslek edindirme kursları konusunda çalıştık. Temennimiz bundan sonra seçilecek belediye başkanımızın bizden daha iyi hizmetler yapmasıdır." şeklinde konuştu.