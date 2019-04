Görme engellilere göz olacak

TANAP tarafından geliştirilen bir proje ile proje güzergahındaki 3 bin 600 engellinin hayatlarının kolaylaştırılması amaçlanıyor. Yaklaşık 6 milyon lira maliyetli proje kapsamında Sivas Cumhuriyet Üniversitesine hibe edilen kabartma yazı klavyesi bir hayli ilgi çekti. Tüm yazıları kabartma harflere çevirebilen cihaz görme engellilerin istedikleri tüm kitapları okumasına imkan sağlayacak.

Herkesle eşit şartlarda öğrenme imkanı sunuyor

Cihazı geliştiren firmanın Genel Müdürü Uğur Demirci, cihaz ile ilgili açıklamasında, “Burada bir bilgisayar teknolojisiyle görmeyen için yapılabileceğini gördük. Bilgisayara eklenen bir yazılımla görmeyin bilgisayarı her şartlarda okuyup kullanabiliyor. Bilgisayarda ne varsa okuduğu için kullanabildiği içinde bugünkü bizim ne kullanıyorsak sınırsız bilgiye erişim sağlamış oluyor. Bu bilgisayarın içinde attığı kitabı hem dinliyor hem çalışmalarını yapıyor. Bunun haricinde yanında bir Focus adında bir braille ekran ekledik. Bu ekranla da bilgisayar ekranındaki tüm yazıları kabartma olarak kendi parmağı ile 6 noktalı halde okuyabilir hale geliyor. Burada önemli olan braillde kısaltmalı kısaltmasız kabartma yazılar vardır. Görmeyenler için çok hızlı okuma sağlanır. Böylece hem zaman kaybı olmaz. Rahatlıkla kısaltmalı kısaltmasız notlar alınabilir. Tek başına cihazla gidip derslerde notlarını alıp herkesle eşit şartlarda eğitim yapabilir. Braille ekranlar bu konuda her türlü dil öğrenmede Osmanlıcayı öğrenmede matematik yapmada etkin olarak kullanılır. Eğitimde en temel şeylerden bir tanesidir. Artık Türkiye'de de braille ilgi çok arttı. Bu anlamda da teknolojileri daha çok yaygınlaşacağını düşünüyoruz. Avrupa'da Amerika'da bunlar çok yaygın. Bunları devlet karşılıyor. Fonlar karşılıyorlar ama ülkemizde de cihazlar ve yazılımlar bu teknolojiye bağlı olduğu için biraz kaynak sorunları var. Belki projelerle bunlar olabilir. Bu bilgisayar sisteminin yanına bir de taşınabilir bir kamera eklediğimiz zaman bilgisayar ekranındaki her şeyi okunurken dışarıdaki kaynağı da okuyabilir hale geliyor. Yani ders kitabını aldı görmeyen okulda evine geldi ve bunla o kitabı herkes gibi okuyabiliyor ama bir farkı var okuma şekli farklı. Biz görenler gözlerimizle okurken görmeyen arkadaşımızda bir kamerayla okuyor. Böylece okuma engeli kalkmış oluyor. Görmeyenler kitap okuyamazdı evet eskiden okuyamazdı ama şimdi var. Görmeyenlerin bir tek bu konuda değil yani engellilerin birçok açtığı şeyler var ama bunu toplum bilmiyor.”dedi.

Görme engelliler tüm bilgilere ulaşabilecek

Cihazı deneyen Görme engelli araştırmacı, şair ve yazar Selman Devecioğlu ise yaptığı açıklamasında, “Bu cihazın üniversiteye gelmesi biz de büyük bir zaman tasarrufu oldu. 3 saatte tarayacağımız kitabı görme engelli öğrenci girecek oturacak 10 dakika da aynı gören gibi kitabını çok rahatlıkla okuyabilecek. Normal şartlarda bu programlar Türkiye'de çok pahalı. Görme engellinin tek başına belki de alması zor bir program ve kurumların elde etmesi gereken bir cihaz. Bu üniversitemize gelmekle görme engelliler artık görenler gibi her şeye erişebilecek” dedi.