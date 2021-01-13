Görme engellileri anlamak için gözlerini kapattılar

Sivas'ta Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası nedeniyle düzenlenen etkinlikte Vali Ayhan ile katılımcılar görme engellileri anlamak için gözlerini kapatarak program takip ettiler.

Sivas'ta 7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde Şems-i Sivasi Halk Kütüphanesinde düzenlenen programa Sivas Valisi Salih Ayhan, İl Milli Eğitim Müdür Ebubekir Sıddık Savaşçı, görme engelli öğretmenler ve öğrenciler katılım gösterdi. Programı bir süre gözleri açık takip eden Vali Ayhan ve katılımcılar daha sonra farkındalık oluşturmak için gözlerini uyku bandıyla kapatarak takip ettiler. Vali Salih Ayhan etkinlikte yaptığı konuşmada, “Hepinizi çok seviyorum. Rabbim akıl ve gönül birlikteliği versin. Sizin derdiniz bizim derdimiz. Sizlere hizmet ederken benim en büyük manevi motivasyonlarımsınız. Bu şehrin ve bu hizmetlerin inşallah sizlerin dualarıyla, inanarak ve sizlerden de güç alarak sizlerin yaşam kalitesini artırarak daha çok hizmet edeceğiz. Hepinizi çok seviyoruz'' ifadelerini kullandı.