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Görme engellilerin kayak keyfi

Sivas’ta bulunan Yıldızdağı Kayak Tesislerinde görme engelli vatandaşlar refakatçileri eşliğinde kayak yaptı.

Sivas'ta bulunan Yıldızdağı Kayak Tesislerinde görme engelli vatandaşlar refakatçileri eşliğinde kayak yaptı.


Sivas Belediyesi Kent Konseyi Engelliler Meclisi, 20 görme engelli vatandaşı Yıldızdağı Kayak Tesisinde ağırladı. Görme engelli vatandaşlar beraberindekilerin yardımıyla kayak yaptı. Telesiyeje binerek eğlendi.


Bu gezinin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden görme engelliler, Sivas Valiliğine ve Sivas Belediyesine desteklerinde dolayı teşekkür etti. Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı Selman Devecioğlu, ”Birçok ilimizde kayak merkezi olmasına rağmen, görme engelliler kayak merkezilerine ulaşamıyordu. Ayrıca görme engelliler kayak kayabilir mi diye de bir tedirginlik vardı. Bizler görme engellilerinde bu işte de başarılı olacağını göstermiş olduk” dedi.

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