Görme kaybı, kaza riskini 4 kat arttırıyor

Sivas'ta eczacı gözlükçülük yapan Taylan Küçüker, görmede azalma nedeniyle trafik kazası riskinin 4 kat arttığını söyledi.

Küçüker, gözlük çağdaş ve modern bir toplum inşa etmenin anahtarı olduğunu söyleyerek, “Düzenli göz muayenesi körlüğe neden olan hastalıkların erken teşhisine imkan verir. Tam ve net görme düzenli göz muayenesi iş verimliliğini, üretimi ve başarıyı arttırır. Ekonomiye katma değer sağlar. Çocuklarımızın okul başarısını arttırır. Her şey bir göz muayenesi ile başlar” dedi.

Küçüker, görme yeteneği, lüzumlu kararların ve hareketlerin yüzde 90'ını etkilediğini ifade ederek, “Gözlerimiz vücudumuzun dünyaya açılan pencereleridir. Öğrendiklerimizin yüzde 83'ünü gözlerimizle sağlarız. Yeterli görme keskinliğine sahip olmak, gözlük kullanmak trafik kazalarındaki can ve mal kayıplarının da azalmasını sağlar. Çevreye verilen zararı önler. Her yıl ülkemizde resmi verilere göre 20 milyar lira mal kaybı, 6 bin olay yerinde ölü, 6 bin yaralı kazası meydana gelmektedir. Sürücüler araç kullanırken göz sayısız sinyal ve bilgi uyarıları alır. Tüm duyumların yüzde 90'ını görsel algılar sağlar. Başka bir ifade ile görme yeteneği, lüzumlu kararların ve hareketlerin yüzde 90'ı etkiler. İnsanlar görmenin kendi gördükleri kadar olduğunu zannetmekte ve araç kullanırken görmenin önemini ihmal etmektedir. Trafik kazalarında can ve maddi kayıplarının önlenmesinde tam ve net bir görüş son derece önemlidir” diye konuştu.

“Otomobil kullanırken takılan güneş gözlükleri yüzde 8'den daha koyu olmamalı”

Küçüker, otomobil kullanırken takılan güneş gözlükleri yüzde 8'den daha koyu olmaması gerektiğini belirterek, “İlk okuldan başlayarak tüm halkımıza, trafik kazalarında tam görmenin önemini anlatması için çalışmalar yürütmek, periyodik göz muayenelerinin öneminin anlatılması ölüm, sakatlanma ve maddi kayıpların ve çevreye verilen zararı yüzde 30 oranında azaltacaktır. Otomobil kullanırken takılan güneş gözlükleri yüzde 8'den daha koyu olmamalıdır. İşporta güneş gözlükleri trafik sinyalizasyon renklerinin doğru algılanmasını önler, trafik kazalarına sebep olur. Uluslararası standartlara uygun üretilmiş sertifikalı güneş gözlükleri kullanmalarını sağlayacak yasal düzenlemelerin yapılması, işporta gözlüklerinin araç sürerken kullanımın yasaklanması gibi bir uygulama çıkarılması göz sağlığımız için fayda sağlayacaktır” şeklinde konuştu.