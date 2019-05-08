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Görümcesini ve kocasını öldürdü

Sivas’ta psikolojik sorunları olan bir kadın görümcesini ve kocasını öldürdü.

Sivas'ta psikolojik sorunları olan bir kadın görümcesini ve kocasını öldürdü.


Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Sivas'ın Yıldızeli ilçesi Sarıkaya köyünde meydana geldi. Psikolojik sorunları bulunduğu iddia edilen K.K.(40) tartıştığı görümcesi Fadik Elmas (54) ve kocası Hacı Kılıç'ı(48) bıçakla çeşitli yerlerinden yaraladı. Her iki yaralı da olay yerinde hayatlarını kaybetti. K.K ise jandarma tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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