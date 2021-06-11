Sivas'ın Kangal ilçesinde bulunan ve Minarekaya köyüne ismini veren dev kayalıkların görüntüsü kadar hikayesi de dikkat çekiyor.

Sivas'ın Kangal ilçesine bağlı Minarekaya köyü, adını köyün çevresinde bulunan minare biçimindeki dev kayalardan alıyor. Yaklaşık 20 metre yüksekliğinde olan kayalıkların tarihinin 6 asır öncesine dayandığı düşünülüyor. Doğada kendiliğinden oluşan ve tek bir sırada bulunan ilginç oluşumun hikayesi de dikkat çekiyor. Köye yaklaşık bir kilometre uzaklıkta bulunan oluşumlar drone ile havadan da görüntülendi. Köy sakinleri ilginç oluşumların 10 katlı bir apartman yüksekliğinde olduğunu söyledi.

Dev kayaların tarihi yaklaşık 600 senelik

Minarekaya köyü sakini Kazım Şimşek, kayalıkların tarihinin 500-600 senelik olduğunu belirterek, “Tarihi çok eski tarih orasının tarihi. Büyüklerimizden öğrendiğimize göre buradan bir düğüncü geçiyormuş. O zaman oralar düzmüş. Bir Hızır aleyhisselam geliyor selam veriyor ve ekmek istiyor. Vermiyorlar, azarlıyorlar. ‘Allah sizi taş kessin' diyor. Cenab-ı Allah tarafından taş kesiliyorlar. Hikayesi bu şekilde. Gerçek tarafını bilmiyoruz. Yalnız tarihçesi çok eski. 500-600 senelik bir yer. Köyün ismi esas buradan geliyor. Eskiden Leşkeroğlu'ydu köyümüzün ismi. Ama sonra bu kayalardan dolayı Minarekaya olarak değişiyor. Minare gibi şekilleri var ve içinde oda var. İki kat sığacak gibi oda var. Görenler şaşırıyor. Çok büyük. Yanına gitseniz korkunç kayalar'' dedi.

10 katlı bina kadar büyük

Minarekaya köyü Muhtarı İmam Şahin, kayalıkların 10 katlı bir bina kadar büyük olduğunu söyleyerek, “Bu kayalar 10 katlı bir bina kadar büyük. Karşıdan insanlar görüyor çok küçük görünüyor ama orası bayağı büyük bir yer. Onda bir kartal var. O kartal oradan hiçbir zaman gitmez orada yuva yapar, gezer dolaşır bu mekanı kaybetmez. Doğal oluşum. Görenlerin illaki dikkatini çekiyor. Birçoğu eriyip düştü. Eskiden insan resmi gibi daha çok kayalık vardı. Her yer erozyona uğraya uğraya devrildi'' şeklinde konuştu.