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Göztepe - Sivasspor maçında Suat Arslanboğa düdük çalacak

Spor Toto Süper Lig’in 22.

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında oynanacak Göztepe-Sivasspor maçında hakem Suat Arslanboğa görev yapacak.


Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında 19 Ocak Çarşamba günü Gürsel Aksel Stadyumu'nda saat 17.00'da oynanacak olan Göztepe - Sivasspor maçının hakemleri açıklandı. TFF'nin resmi sitesinden yapılan duyuruya göre, karşılaşmada Suat Arslanboğa düdük çalacak. Arslanboğa'nın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Furkan Ürün yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Oğuzhan Çakır olacak.

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