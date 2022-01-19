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Göztepe - Sivasspor maçının VAR'ı Özgür Yankaya

DG Sivasspor’un bugün deplasmanda oynayacağı Göztepe maçının Video Yardımcı Hakem’i (VAR) Özgür Yankaya oldu.

DG Sivasspor'un bugün deplasmanda oynayacağı Göztepe maçının Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Özgür Yankaya oldu.


Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Sivasspor, Göztepe'ye konuk olacak. Saat 17.00'de başlayacak mücadelede hakem Suat Arslanboğa düdük çalacak. Arslanboğa'nın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Furkan Ürün yapacak. Mücadelenin 4. hakemi ise Oğuzhan Çakır olacak.


Bu müsabakada VAR koltuğunda Özgür Yankaya oturacak. Yankaya'ya AVAR olarak Burak Şeker ve Neslihan Muratdağı eşlik edecek.

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