Gri Balıkçıl kuşları yaşam alanları ile dikkat çekiyor

Sivas'ın Suşehri ilçesinde Çamlıgöze Barajını mesken tutan Gri Balıkçık kuşları, baraj gölünün içerisinde su yüzeyinde kalan ağaç dallarında oluşturdukları yaşam alanları ile dikkat çekiyor.

Sivas'ın Suşehri ilçe merkezine uzaklığı yaklaşık 15 kilometre mesafede bulunan Çamlıgöze Barajı, su altındaki ağaçların su yüzeyinde kalan dallarındaki kuş yuvaları ile dikkat çekiyor. Kelkit Çayı üzerinde bulunan Çamlıgöze Baraj gölünde suların yükselmesi ile çay kenarındaki ağaçlık alan sular altında kaldı. Sular altında kalan ağaçlar bir süre sonra kurudu. Baraj içerisinde bulunan kurumuş ağaç dallarını mesken tutan yüzlerce Gri balıkçıl kuşu, yuvalarını ağaçların gövdelerine inşa etti. Gri Balıkçık kuşlarının kendileri için oluşturduğu ilginç yaşam alanları havadan da görüntülendi.

Yöre sakinlerinden Tahsin Keleş, ağaç dallarında bulunan kuş yuvalarının güzel bir görüntü oluşturduğunu belirtip, “Baraj yapılınca burada bulunan ağaçlar kurudu. Kuruyan ağaç dallarına da kuşlar yuvalarını yaptılar. Güzel bir görüntüsü var” dedi.