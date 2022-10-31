Groenendijk: “Rakibin karşısında müthiş duruş sergiledik”

DG Sivasspor deplasmanından 2-0 galibiyetle ayrılan Antalyaspor'da Teknik Sorumlu Alfons Franciscus Groenendijk maçın ardından konuştu. Groenendijk, “Takım defansı olarak müthiş bir duruş sergiledik. Biz kendi futbolumuzu yansıtmaya çalıştık. Bizim için çok iyi bir galibiyet akşamıydı” dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Sivasspor deplasmanından 3 puanla ayrılan Antalyaspor'da Teknik Sorumlu Alfons Franciscus Groenendijk, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulundu. Müsabakayı değerlendirerek sözlerine başlayan Groenendijk, “Sivasspor'u tebrik ediyorum Avrupa'da iyi mücadele ediyorlar. Biz maça çok iyi hazırlanmıştı. Onlara oranla daha fazla çalışma sürecimiz vardı. Öndeki üçlü çok iyi mücadele etti. Bugün takım performansımız önemliydi. Oynayan her oyuncunun iyi oyun oynadığını düşünüyorum. Rakibe 90 dakika boyunca pozisyon vermedik. Bu iyi ivmeyi önümüzdeki Karagümrük maçına yansıtıp 3 puanla ayrılmak istiyoruz” dedi.

“İyi bir galibiyet akşamıydı”

Bir gazetecinin “Rakibin maçtaki oyununu nasıl değerlendiriyorsunuz?” şeklindeki sorusuna Groenendijk, “Sivasspor'un fikstürünün farkındaydık. 1 haftada 3 maç oynadı. Bir çok takım böyle fikstürde zorlanabilir. Boş alan bırakmadık. Üçüncü bölgede tehlikeli oyuncuları vardı. Takım defansı olarak müthiş bir duruş sergiledik. Biz kendi futbolumuzu yansıtmaya çalıştık. Bizim için çok iyi bir galibiyet akşamıydı” yanıtını verdi.