Gübre olarak değil yem olarak kullandı, süt verimini artırdı

Sivas'ta hasadı yapıldıktan sonra çekirdeğinden ayrılan ve posa haline getirilen kabak ineklerin süt verimini arttırdı.

Sivas'ın Gemerek ilçesinde yaşayan Hacı Soytürk, yaklaşık 200 dekar alanda ektiği kabakların hasadını yaptı. Daha önceleri çekirdeğinden ayrılan kabakları tarlada bırakarak gübre olarak kullanan Soytürk, kabağın içinde bol miktardı çinkonun bulunduğunu ve hayvanlara yararlı olduğunu öğrendi. Hemen harekete geçen Soytürk, çekirdeğinden ayırdıkları kabakları posa haline getirip hayvanlarına yedirme kararı aldı. Posa için ayrı bir makine yaptıran Soytürk, makinede saman ve nişasta ekleyerek posa haline getirdiği kabakları ineklerine yedirmeye başladı. Kabağın çekirdeğini de satarak gelir elde eden Soytürk, bu sayede hem yem tasarrufu sağladı hem de sütte verim artırdı. Kabak posasını yiyen ineklerde süt veriminin arttığını söyleyen Soytürk, yaklaşık 70 kilo süt farkının olduğunu belirtti.

“Süt verimi arttı”

Kabak posasının süt verimini artırdığını söyleyen Hacı Soytürk, "Hayvancılığı yıllardır yapıyordum ben bu posanın bu kadar yaradığını bilmiyordum. Onun için makinesini aldım denedim. Sütte, hayvanların tüyünde iyi bir sonuç elde ettim. Onun için kabağın silajını yapıyorum şuanda. 200 dekar alanda kabağım var, hepsini silaj yapacağım. Hayvanlarda denedim farkı gördüm. Süt verimi arttı. 30 ineğim süt veriyor, 60-70 kilo süt farkı gördüm. Posayı verdikten sonra. 250 ton silajını yapacağım bunun” dedi.

“İçerisinde yüksek miktarda çinko bulunuyor”

Veteriner teknikeri Celal Kolalı, kabağın içerisinde yüksek miktarda çinkonun bulunduğunu ifade ederek, “Bölgemizde geniş bir sahada çekirdeği için kabak yetiştiriciliği yapılmakta. Teknoloji her geçen gün gelişmekte. Kabağın posasını mısır silajı gibi yapıp hayvanlara vermeyi düşündük. Bunun içine kuru madde olarak saman koymaktayız. Bir tona yaklaşık 300 kilo saman koyuyoruz. Aynı zamanda bir parça nişasta takviye ediyoruz. Bu kabak posasının verimliliği şu; içerisinde yüksek miktarda çinko bulunuyor. Çinko zaten pahalı bir şey. Ama kabakta mevcut olduğu için hayvanların tırnağına, hastalıklarına karşı çok faydası bulunmakta. Bu posa eskiden eskiye gübre olarak tarlalarda kalıyordu. Bunun tekniğini geliştirerek silaj haline getirdik. Hayvanların iştahlı bir şekilde yemesine vesile oluyor” diye konuştu.