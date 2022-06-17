Gümrük kaçağı matkaplara el konuldu

Edinilen bilgiye göre Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) tarafından, Sivas'ta kaçakçılık olaylarını engellemeye yönelik Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar çerçevesinde internet üzerinden gümrük kaçağı elektrikli el aletleri satışı yaptığı tespit edilen 3 şahsa ait ikamet ve 1 araçta arama gerçekleştirildi. Yapılan aramada gümrük kaçağı oldukları tespit edilen; 132 adet elektrikli el aleti, 126 adet batarya ve 61 adet şarj aleti ele geçirimdi. Olayla ilgili olarak 3 kişi hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçlaması ile işlem yapıldı.