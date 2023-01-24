Sivas'ta yakalanan gümrük kaçağı matkaplara el konuldu.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar çerçevesinde; Sivas'ta bulunan bir ikamet ve araçta arama gerçekleştirildi. Yapılan aramada gümrük kaçağı oldukları tespit edilen; 27 adet şarjlı matkap, 19 adet darbeli matkap, 7 adet spiral taşlama makinesi, 2 adet dekopaj makinesi ve adet sunta kesme makinesi ele geçirildi. Konuyla ilgili olarak 1 kişi hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçlamasıyla işlem başlatıldı.