İhlas Haber Ajansı

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Güneş enerjisi paneli onaran 3 işçi çatıdan düştü

Sivas’ta organize sanayi bölgesi içerisindeki bir tekstil fabrikasında güneş enerjisi sistemini tamir eden 3 işçi çatıdan düşerek yaralandı.

Sivas'ta organize sanayi bölgesi içerisindeki bir tekstil fabrikasında güneş enerjisi sistemini tamir eden 3 işçi çatıdan düşerek yaralandı.


Edinilen bilgiye göre olay Sivas Organize Sanayi Bölgesi içerisinde bulunan bir tekstil fabrikasında yaşandı. Çatıda bulunan güneş enerjisi sistemlerini onarmak isteyen S.K., I.K., ve Ö.A. üzerine bastıkları bölümün kırılmasıyla fabrikanın içerisinde bulunan soğutma sistemlerinin üzerine düştü. Yaralı işçiler ambulanslarla Sivas Numune Hastanesi ve Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesine kaldırıldı. Yaralı işçilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Yaşanan kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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