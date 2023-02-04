Güneş ve Çalımbay, maçtan önce zemini inceledi

Süper Lig'in 23. haftasında Sivasspor Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda Beşiktaş'ı konuk edecek. Karşılaşmanın hemen öncesinde Rıza Çalımbay ve Şenol Güneş, sahaya çıkarak zemini inceledi.

Süper Lig'in 23. haftasında Sivasspor, Beşiktaş'ı konuk edecekken Sivas 4 Eylül Stadyumu'ndaki zeminin son durumu merak ediliyordu. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ile Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay da mücadele öncesi bu konuyu merakla Sivas 4 Eylül Stadyumu'nun zeminine çıktı. İki deneyimli teknik adam, stadyum zemininde incelemelerde bulundu. Güneş ile Çalımbay, zemin hakkında bilgi aldıktan sonra soyunma odasına ilerledi.

İki takımın futbolcuları ile hakemler de ısınma öncesi sahaya çıkarak zemini kontrol ettiler.