Gurban Gurbanov: “Maçı kazanmayı çok istiyoruz”

UEFA Avrupa Ligi I Grubu'ndaki üçüncü maçında yarın deplasmanda DG Sivasspor ile karşılaşacak olan Karabağ'da Teknik Direktör Gurban Gurbanov, “Grupta her iki takımın da henüz puanı yok. Her iki takım için bu oyun önemli. Hem Sivasspor hem biz yarınki maçı kazanmayı çok istiyoruz” dedi.

Teknik Direktör Gurban Gurbanov ve futbolcu Gara Garayev, maçın oynanacağı Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda basın toplantısında konuştu.

Gurbanov, “Grupta her iki takımın da henüz puanı yoktu. Her iki takım için bu oyun önemli. Hem Sivasspor hem biz yarınki maçı kazanmayı çok istiyoruz. Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'ın açıklamalarını dinledim, onlarda galip gelmek için her şeyi yapacaklarını söylemiş. Elbette ki aynı fikirler bizde de var. Türkiye ligi ile Azerbaycan ligi arasında fark var. Yarın en üst düzeyde oynayarak güzel netice elde etmek için oynayacağız. Her iki takıma başarılar diliyorum. Azerbaycan ve Türkiye'nin iki devlet, bir millettir ve bunu yıllardır hissediyoruz” dedi.

“Biz başka ülkede değiliz, öz vatanımızdayız”

İstanbul'da oynanan Villarreal maçında kendilerine gösterilen ilgiden memnun olduğunu vurgulayan Gurbanov, “Bize çok büyük ilgi gösterildi. Sivas'a geldiğimizde de bugün havalimanında da bunu hissettik. Bütün Türk milletine teşekkür ediyorum. Bizim en acı günümüzde hem de iyi günümüzde yanımızdalar. Havalimanında bana Kur'an-ı Kerim ve Türk Bayrağı hediye edildi. Onları evimin en güzel köşesinde saklayacağım. Bugün yine hissettim ki biz başka ülkede değiliz, öz vatanımızdayız. Futbol bir spor ve Sivasspor'a karşı kazanmak için mücadele edeceğiz. Bu sadece sahada, milletçe Türk futbolunu yakından izliyoruz. Türkiye büyük bir dostumuz ve büyük bir kardeşimiz” ifadesini kullandı.

“Hedefimiz her maçta galip gelmek”

UEFA Avrupa Ligi'nde bu zamana kadar gruptan çıkamadıklarını söyleyen Gurbanov, “Her seferinde çok iyi mücadele ediyoruz ve çok güzel şanslarımız oldu. Ama bazı maçlarda bazı talihsizlikler yaşadık. Her maça çalıştık ve başa baş mücadele ettik. Hedefimiz elbette ki her maçta galip gelmektir. Her maçta galip gelmeyi çok istiyoruz, ama henüz bunu gruplarda elde edemedik. Büyük bir tecrübe topluyoruz, son yıllarda gruplarda daha çok işler yapmaya başladık. Bu tecrübelerin gelecek açısından bizlere çok faydalı olacağına inanıyorum” diye konuştu.

Gara Garayev: “Sahadan galip ayrılmak istiyoruz”

Karabağ futbolcularından Gara Garayev ise, “Grupta her iki takımında henüz puanı bulunmuyor. Her iki takımda kazanmak için oynayacak. Elimizden gelen mücadeleyi vererek sahadan galip ayrılmak istiyoruz” dedi.